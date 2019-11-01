Gnocchi: "Sono un fan di Montiel. Presto farà divertire i fiorentini. Noi del Parma.."

Il noto comico ed uomo spettacolo Gene Gnocchi ha commentato così la partita tra Fiorentina e Parma che si disputerà in questo weekend. Ecco le sue parole all'emittente Radio Bruno Toscana: “Il Parma...

Il noto comico ed uomo spettacolo Gene Gnocchi ha commentato così la partita tra Fiorentina e Parma che si disputerà in questo weekend. Ecco le sue parole all'emittente Radio Bruno Toscana: “Il Parma sta disputando un discreto campionato. Devo dire che ci manca la continuità, ma abbiamo le qualità per fare risultato con chiunque. Vorrei tanto vedere giocare Montiel, sono un suo fan dai tempi della Primavera. Me ne sono innamorato, presto farà divertire i fiorentini. Deve solo maturare fisicamente”.