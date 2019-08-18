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Vlahovic: "Questo goal non lo dimenticherò mai. Con Chiesa in campo è più facile giocare"

Queste le parole rilasciate a Rai Sport al termine della gara dal giovanissimo attaccante Dusan Vlahovic: "Questo goal non lo dimenticherò mai. Grazie a tutti, al mister, allo staff e a questi splendi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2019 21:14
Vlahovic: "Questo goal non lo dimenticherò mai. Con Chiesa in campo è più facile giocare" -
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Queste le parole rilasciate a Rai Sport al termine della gara dal giovanissimo attaccante Dusan Vlahovic: "Questo goal non lo dimenticherò mai. Grazie a tutti, al mister, allo staff e a questi splendidi tifosi. Montella mi aveva detto di segnare ed io l'ho fatto, grazie a Montiel per i suoi preziosi assist. Sono felice. Noi giovani ci siamo, vogliamo mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Se sarò io il titolare? Questo lo decide Montella. Federico Chiesa è una bellissima persona oltre ad essere un calciatore importantissimo, a noi giovani ci dà tanti consigli, con lui in campo giocare è più facile".

 

 

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