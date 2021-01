Nazione, Montiel in uscita dalla Fiorentina: situazione in stallo con il Cosenza

Tofol Montiel dopo il suo gol all’Udinese non è più riuscito a trovare spazio in questa Fiorentina. Sembra dunque che sia stato inserito nella lista dei partenti. L’attaccante non ha però ricevuto proposte concrete. I viola hanno intenzione di cederlo in prestito, purché lui abbia spazio. Una condizione non semplice da realizzare. Tra le opzioni c’è il Cosenza ma al momento nessun passo in avanti, trattativa in stand-by dunque. Lo scrive La Nazione.

