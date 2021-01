Nazione, Fiorentina mercato chiuso: Torreira, assalto a giugno. Pulgar e Kouame restano

Il mercato della Fiorentina è chiuso scrive La Nazione oggi in edicola. Ieri il ds viola Pradè ha rispedito al mittente i sondaggi per Erick Pulgar e Christian Kouame, esclusi dunque nuovi arrivi. Torreira? I viola cercheranno di piazzare il colpo in estate. L’uruguaiano non sta trovando spazio all’Atletico Madrid ma ora gli spagnoli non hanno intenzione di privarsene.

