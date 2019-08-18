Montella: "Bravi ad aver vinto la gara. Montiel e Vlahovic sono due ottimi calciatori. Sul mercato..."

Queste le parole rilasciate a Rai Sport dal mister viola Vincenzo Montella: "Ora come ora è difficile giocare contro chiunque, i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati e ad aver vinto la gara....

Queste le parole rilasciate a Rai Sport dal mister viola Vincenzo Montella: "Ora come ora è difficile giocare contro chiunque, i ragazzi sono stati bravi a restare concentrati e ad aver vinto la gara. Montiel e Vlahovic sono due ottimi calciatori, lo spagnolo lo adoro. Dusan può dire sempre la sua. Il mercato è infinito, più giochiamo e più miglioriamo. In questo modo capiamo cosa ci manca. La differenza di categoria con il Monza ci ha dato quel pizzico di sicurezza in più che ci ha traditi sopratutto nel primo tempo. La nostra realtà la scopriremo all'inizio del campionato contro forti avversari. Politano e Ribery sono due calciatori importanti, se uno di questo calibro arriva a Firenze offro una cena in società. Guardiamo al futuro con fiducia. Il Napoli è un avversario tosto ma lavoreremo tutta la settimana per far bene, nessuna squadra è imbattibile".