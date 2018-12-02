La Primavera viola vince grazie ai gol di Longo e Montiel. Secondo posto ad un punto
Longo e Montiel regalano la vittoria alla Fiorentina primavera che batte la Sampdoria 2-0 e che fa volare la squadra viola in classifica, adesso secondo posto dista solo 1 punto. La settimana prossima...
A cura di Redazione Labaroviola
02 dicembre 2018 14:54
Longo e Montiel regalano la vittoria alla Fiorentina primavera che batte la Sampdoria 2-0 e che fa volare la squadra viola in classifica, adesso secondo posto dista solo 1 punto. La settimana prossima si giocherà a Vinovo contro la Juventus.