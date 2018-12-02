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La Primavera viola vince grazie ai gol di Longo e Montiel. Secondo posto ad un punto

Longo e Montiel regalano la vittoria alla Fiorentina primavera che batte la Sampdoria 2-0 e che fa volare la squadra viola in classifica, adesso secondo posto dista solo 1 punto. La settimana prossima...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2018 14:54
La Primavera viola vince grazie ai gol di Longo e Montiel. Secondo posto ad un punto - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Longo e Montiel regalano la vittoria alla Fiorentina primavera che batte la Sampdoria 2-0 e che fa volare la squadra viola in classifica, adesso secondo posto dista solo 1 punto. La settimana prossima si giocherà a Vinovo contro la Juventus.

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