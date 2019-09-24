ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel
Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina per la gara di campionato contro la Sampdoria: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 19:57
Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina per la gara di campionato contro la Sampdoria: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic e Zurkowski.
Fonte: Violachannel