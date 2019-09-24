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ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel

Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina per la gara di campionato contro la Sampdoria: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 settembre 2019 19:57
ACF, ecco la lista dei convocati di mister Montella con la Sampdoria. Assenti Pedro e Montiel - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Ecco la lista dei giocatori convocati della Fiorentina per la gara di campionato contro la Sampdoria: Badelj, Benassi, Boateng, Caceres, Castrovilli, Ceccherini, Chiesa, Cristoforo, Dalbert, Dragowski, Ghezzal, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Pulgar, Ranieri, Ribery, Sottil, Terracciano, Terzic, Venuti, Vlahovic e Zurkowski.

Fonte: Violachannel

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