La Nazione, potrebbe essere Montiel il quinto esterno in rosa chiesto da mister Italiano?

Nell’edizione odierna de La Nazione si parla di Tofòl Montiel, talento classe 2000 della Fiorentina diventato un vero e proprio caso. Il maiorchino, forse tradito dal fisico troppo gracile e da un ruolo – quello del trequartista vecchio stampo – in disuso nel calcio moderno, ha finito per non compiere quei passi in avanti che tutti attendevano. In particolare rispetto all’altro classe 2000 della compagine gigliata (Vlahovic, ndr) con il quale vinse la Coppa Italia da protagonista nel 2019 la differenza di percorso è evidente.

Dalla partita contro l’Udinese, nella quale tolse le castagne dal fuoco alla Fiorentina con un bellissimo gol nei supplementari valido per il passaggio ai quarti di finale di Coppa, di Montiel si sono quasi del tutto perse le tracce. A differenza di Vlahovic appunto, esploso nella seconda parte della scorsa stagione. Per lo spagnolo solo 3’ in campionato e un brutto infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare la preparazione agli ordini di Italiano. Un problema non da poco, visto che oltretutto ad oggi non sono giunte offerte alla Fiorentina per il giocatore. Nessuno è, infatti, arrivato a bussare alla porta dei viola e la sensazione è che lo spagnolo sia destinato a restare a Firenze. Sì, ma in che ruolo? Italiano più volte ha espresso il desiderio di poter avere un quinto esterno nel pacchetto offensivo: che sia il 2000 la risorsa su cui puntare, magari nell’ottica di un cambio di ruolo simile a quello di Saponara a La Spezia?

