FIORENTINA HA DECISO DI TENERE (PER ORA) VLAHOVIC. NO ALL’ATLETICO. RESTA SENZA RINNOVO

Settanta milioni di euro. Questa l’offerta dell’Atletico Madrid per Dusan Vlahovic, una proposta seria che ha fatto vacillare la società viola e soprattutto che ha interrogato l’ambiente viola su un giocatore che sta facendo innamorare tutti ma che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2023 con la società viola. La Fiorentina per ora, ha deciso di non accettare l’offerta dell’Atletico Madrid perchè l’intenzione è quella di tenere il gioiello classe 2000. In questo momento dunque, anche senza firma sul rinnovo di contratto, Dusan Vlahovic resta alla Fiorentina, con buona pace di Atletico Madrid e Tottenham che restano alla finestra sperando in un cambio di intenzioni.

Flavio Ognissanti

