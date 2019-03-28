"Vlahovic e Montiel non giocano mai, o sbaglia Pioli o ha sbagliato chi li ha comprati"
Il giornalista Francesco Matteini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Sento parlare di nuovo ciclo viola nella prossima stagione prima che quelli precedenti si siano mai conclusi. Montiel...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2019 16:30
Il giornalista Francesco Matteini ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Sento parlare di nuovo ciclo viola nella prossima stagione prima che quelli precedenti si siano mai conclusi. Montiel e Vlahovic? Vorrei che Pioli avesse il coraggio di lanciarli e dar loro delle chance. Lui dice che non sono pronti, ma sono costati diversi soldi e altri giocatori della loro età trovano spazio in Serie A. Quindi o sbaglia Pioli, oppure ha sbagliato Corvino ad acquistarli”.