Montiel fa flop anche al Siena in serie C. Torna in Spagna nella seconda squadra di Maiorca

Termina qui l’esperienza di Tofol Montiel con la maglia del Siena. L’attaccante classe 2000 di proprietà della Fiorentina lascia la Toscana per la seconda squadra del Maiorca militante nella Serie C spagnola. 10 presenze per Montiel con il Siena (di cui 3 da titolare) con un solo gol messo a segno alla prima di campionato nel derby contro la Carrarese. Lo scrive La Casa di C.

