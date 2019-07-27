La Nazione, Montiel andrà in prestito perchè non ha convinto nonostante la sua tecnica
Tofol Montiel è in uscita dalla Fiorentina. Lo spagnolo che ha fatto la differenza nello scorso campionato Primavera lascerà i viola in prestito. Secondo La Nazione non ha convinto né fisicamente né n...
A cura di Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 11:44
Tofol Montiel è in uscita dalla Fiorentina. Lo spagnolo che ha fatto la differenza nello scorso campionato Primavera lascerà i viola in prestito. Secondo La Nazione non ha convinto né fisicamente né nei contrasti e nel liberarsi dalla marcatura. Lui quindi non sarà confermato nonostante le indiscutibili potenzialità a livello tecnico.