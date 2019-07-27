La Nazione, Montiel andrà in prestito perchè non ha convinto nonostante la sua tecnica

Tofol Montiel è in uscita dalla Fiorentina. Lo spagnolo che ha fatto la differenza nello scorso campionato Primavera lascerà i viola in prestito. Secondo La Nazione non ha convinto né fisicamente né n...

A cura di Redazione Labaroviola 27 luglio 2019 11:44

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel

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