Capitolo rinnovi, dopo Castrovilli la Fiorentina è pronto a blindare altri 4 talenti. I dettagli

Secondo la Gazzetta dello Sport la Fiorentina si sta concentrando sui rinnovi dei suoi talenti. Dopo la firma ieri di Gaetano Castrovilli, ora è il turno di altri giovani da blindare. La società viola...

Secondo la Gazzetta dello Sport la Fiorentina si sta concentrando sui rinnovi dei suoi talenti. Dopo la firma ieri di Gaetano Castrovilli, ora è il turno di altri giovani da blindare. La società viola vuole proporre un rinnovo fino al 2024 a 1 milione di euro anche al talentuosissimo Sottil, e assieme a lui si punta al rinnovo Montiel, Ranieri e Venuti.