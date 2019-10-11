Capitolo rinnovi, dopo Castrovilli la Fiorentina è pronto a blindare altri 4 talenti. I dettagli
Secondo la Gazzetta dello Sport la Fiorentina si sta concentrando sui rinnovi dei suoi talenti. Dopo la firma ieri di Gaetano Castrovilli, ora è il turno di altri giovani da blindare. La società viola...
A cura di Redazione Labaroviola
11 ottobre 2019 13:26
Secondo la Gazzetta dello Sport la Fiorentina si sta concentrando sui rinnovi dei suoi talenti. Dopo la firma ieri di Gaetano Castrovilli, ora è il turno di altri giovani da blindare. La società viola vuole proporre un rinnovo fino al 2024 a 1 milione di euro anche al talentuosissimo Sottil, e assieme a lui si punta al rinnovo Montiel, Ranieri e Venuti.