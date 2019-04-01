Galli: "La Fiorentina non programma da anni. Vlahovic come Ibra, mentre Montiel è da proteggere..."

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato in termini critici di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: “I molti pareggi - il suo commento - significano che la squadra è inferiore a poche ma che ma...

L'ex portiere viola Giovanni Galli ha parlato in termini critici di Fiorentina ai microfoni di Lady Radio: “I molti pareggi - il suo commento - significano che la squadra è inferiore a poche ma che mancano quei giocatori in grado di garantirle il salto di qualità. Il problema è che due anni fa si era partiti con tanti giocatori nuovi, giovani, ma adesso, invece di aggiungere qualcosa, si va a togliere. Siamo davanti a una società che non fa programmazione, ma semplice gestione. L’autofinanziamento porta a questo quando non arrivano risorse dall’Europa. Sono convinto che lo scoglio si potrà superare non appena arriveranno delle novità dal fronte nuovo stadio, ma è una situazione che richiederà almeno 3 anni per entrare a regime". Poi sui giovani talenti: "Vlahovic e Montiel? Stanno facendo bene. Montiel ha un fisico minuto e un piede delizioso, va protetto. Vlahovic, invece, è un animale già ora, la rovesciata che ha provato in area di rigore ha ricordato davvero Ibrahimovic”.