Dalla Spagna, adesso il Real Madrid vuole prendersi Montiel. Zidane stravede per il classe 2000 spagnolo

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il Real Madrid è pronto a strappare alla Fiorentina il classe 2000 Montiel. Florentino Pérez e Zidane sono sempre alla ricerca di nuovi talenti come testimonia...

Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il Real Madrid è pronto a strappare alla Fiorentina il classe 2000 Montiel. Florentino Pérez e Zidane sono sempre alla ricerca di nuovi talenti come testimoniato già dalle operazioni già concluse e definite di Brahim, Rodrygo e Vinicius: i Blancos vogliono anticipare la concorrenza, la Fiorentina ha preso Montiel in estate per 2 milioni e non vorrebbe perderlo ma davanti ad un'offerta del Real Madrid è chiaro che ci sarebbe poco da fare.