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La Fiorentina ha cambiato idea, Montiel resta a Firenze. Rimandato il ritorno in Spagna

Secondo quanto riporta La Nazione, inizialmente la Fiorentina voleva mettere il giovanissimo Tofol Montiel sul mercato ma dopo le buonissime prestazioni con il Galatasaray ed in Coppa Italia gli scena...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 11:57
La Fiorentina ha cambiato idea, Montiel resta a Firenze. Rimandato il ritorno in Spagna -
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Secondo quanto riporta La Nazione, inizialmente la Fiorentina voleva mettere il giovanissimo Tofol Montiel sul mercato ma dopo le buonissime prestazioni con il Galatasaray ed in Coppa Italia gli scenari sono cambiati. La sua conferma in prima squadra si avvicina sempre più quindi il Maiorca e gli altri club spagnoli che avevano messo gli occhi su di lui dovranno rimandare il ritorno del ragazzo in penisola iberica.

 

 

 

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