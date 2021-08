Montiel al Siena, la formula è quella di prestito con diritto di riscatto in caso di promozione in B

Montiel saluta la Fiorentina e va in prestito al Siena in serie C. Questi i dettagli della sua cessione raccontati dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini per quanto riguarda il classe 2000

Montiel al Siena fatta, prestito con diritto di riscatto che scatta in caso di promozione dei bianconeri in serie B — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) August 31, 2021

VLAHOVIC, RINNOVO NON IMMINENTE. LE ULTIME