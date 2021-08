CorSport, Vlahovic, nessun appuntamento per il rinnovo: la firma potrebbe arrivare tra qualche giorno

Nei prossimi giorni a mercato concluso sarà anche il momento di rimettere al centro l’argomento del rinnovo di contratto in modo che quel cuore trovi il giusto completamento. La firma sul nuovo accordo con prolungamento sarebbe il suo più importante gesto d’amore che oltre ai gol e alle esultanze dimostrerebbe uno straordinario attaccamento al club. Per adesso non si registrano novità o appuntamenti però sviluppi dovranno esserci a breve. Il presidente Commisso è pronto ad offrirgli un sostanzioso aumento di ingaggio a fronte dell’allungamento, al di là della questione clausola. Lo scrive Il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, ORSOLINI È L’ESTERNO PIÙ ACCESSIBILE PER LA FIORENTINA. BERARDI RESTERÀ UN SOGNO