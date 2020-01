Tofol Montiel lascia la Fiorentina e, in queste ultime ore di mercato, si trasferisce in Portogallo, al Vitoria Setubal. Il centrocampista, classe 2000, non ha trovato spazio in prima squadra nella prima parte di stagione ed ora proverà a conquistarlo nell’undici di Julio Velázquez.

Alfredopedulla.com