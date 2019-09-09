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Montiel: "Voglio vincere a Firenze. Sogno la Champions. Allenarsi con Ribery..."

Tofol Montiel ha parlato a Tuttosport: “Il mio sogno è trionfare con la Fiorentina e arrivare in Nazionale. E tra 10 anni mi vedo… vincere la Champions (ride, ndr). Ho scelto di rimanere a Firenze con...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2019 12:02
Montiel: "Voglio vincere a Firenze. Sogno la Champions. Allenarsi con Ribery..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Montiel
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Tofol Montiel ha parlato a Tuttosport: “Il mio sogno è trionfare con la Fiorentina e arrivare in Nazionale. E tra 10 anni mi vedo… vincere la Champions (ride, ndr). Ho scelto di rimanere a Firenze convinto di potermi conquistare il posto in prima squadra, prima o poi. Mi sento un numero 10 ma non assomiglio a Messi. Allenarsi con Ribery è magico, ancora non riesco a crederci. Lui è un fenomeno che ha vinto tutto e ora è qui con noi ad aiutare la Fiorentina e riempire noi giovani di consigli".

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