Montiel: "Voglio vincere a Firenze. Sogno la Champions. Allenarsi con Ribery..."

Tofol Montiel ha parlato a Tuttosport: “Il mio sogno è trionfare con la Fiorentina e arrivare in Nazionale. E tra 10 anni mi vedo… vincere la Champions (ride, ndr). Ho scelto di rimanere a Firenze con...

Tofol Montiel ha parlato a Tuttosport: “Il mio sogno è trionfare con la Fiorentina e arrivare in Nazionale. E tra 10 anni mi vedo… vincere la Champions (ride, ndr). Ho scelto di rimanere a Firenze convinto di potermi conquistare il posto in prima squadra, prima o poi. Mi sento un numero 10 ma non assomiglio a Messi. Allenarsi con Ribery è magico, ancora non riesco a crederci. Lui è un fenomeno che ha vinto tutto e ora è qui con noi ad aiutare la Fiorentina e riempire noi giovani di consigli".