Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel

La probabile formazione di domani

Domani si gioca Sampdoria-Fiorentina. In difesa ritorna Milenkovic, dovrebbero completare il reparto Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo Pulgar sarà affiancato da Castrovilli e Bonaventura. Conferma per Biraghi. A destra Malcuit favorito. In avanti Vlahovic, alle sue spalle dovrebbe esserci Eysseric ma occhio a Montiel. Lo riporta Radio Bruno.

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