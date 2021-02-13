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Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel

La probabile formazione di domani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 febbraio 2021 19:45
Fiorentina, probabile formazione: Malcuit a destra, in avanti Eysseric in pole ma occhio a Montiel - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©
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Domani si gioca Sampdoria-Fiorentina. In difesa ritorna Milenkovic, dovrebbero completare il reparto Pezzella e Martinez Quarta. A centrocampo Pulgar sarà affiancato da Castrovilli e Bonaventura. Conferma per Biraghi. A destra Malcuit favorito. In avanti Vlahovic, alle sue spalle dovrebbe esserci Eysseric ma occhio a Montiel. Lo riporta Radio Bruno.

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