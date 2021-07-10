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Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo

La Fiorentina vuole piazzare il doppio colpo dal Crotone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2021 09:24
Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo - CROTONE, ITALY - MARCH 07: Nwankwo Simy of Crotone celebrates his team's second goal during the Serie A match between FC Crotone and Torino FC at Stadio Comunale Ezio Scida on March 07, 2021 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
CROTONE, ITALY - MARCH 07: Nwankwo Simy of Crotone celebrates his team's second goal during the Serie A match between FC Crotone and Torino FC at Stadio Comunale Ezio Scida on March 07, 2021 in Crotone, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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CAGLIARI, ITALY - OCTOBER 25: Junion Messias of Crotone celebrates scoring a goal (0-1) during the Serie A match between Cagliari Calcio and FC Crotone at Sardegna Arena on October 25, 2020 in Cagliari, Italy. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)

La Fiorentina sta lavorando al doppio colpo in entrata Simy-Messias. Il Crotone chiede 22 milioni cash oppure 18 milioni più Montiel e Ranieri. I Viola vorrebbero spenderne solo sui 15. Inoltre sui giocatori vorrebbero un controriscatto. Lo scrive La Nazione

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