Nazione, Simy-Messias, la Fiorentina punta al doppio colpo. Montiel e Ranieri per abbassare il prezzo
La Fiorentina vuole piazzare il doppio colpo dal Crotone
A cura di Redazione Labaroviola
10 luglio 2021 09:24
La Fiorentina sta lavorando al doppio colpo in entrata Simy-Messias. Il Crotone chiede 22 milioni cash oppure 18 milioni più Montiel e Ranieri. I Viola vorrebbero spenderne solo sui 15. Inoltre sui giocatori vorrebbero un controriscatto. Lo scrive La Nazione.
LEGGI ANCHE, NAZIONE, ZACCAGNI, FIORENTINA PRONTA ALL’ASSALTO. OFFERTA DA 8-10 MILIONI PIÙ SAPONARA E MONTEANU
https://www.labaroviola.com/nazione-zaccagni-fiorentina-pronta-allassalto-offerta-da-8-10-milioni-piu-saponara-e-monteanu/145499/