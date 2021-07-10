Nazione, Zaccagni, Fiorentina pronta all'assalto. Offerta da 8-10 milioni più Saponara e Monteanu

Fiorentina all'assalto per Zaccagni, l'Hellas Verona chiede 15 milioni

La Fiorentina è pronta ad un nuovo assalto per Zaccagni. L’Hellas Verona chiede 15 milioni cash ma i Viola stanno cercando di lavorare con delle contropartite. Verrà fatta un’offerta di 8-10 milioni più il prestito di due giocatori. I nomi? Saponara e Monteanu. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, CORRIERE DELLO SPORT, PIACE SAVANIER, ITALIANO VALUTERÀ ANCHE KRASTEV. SULLO SFONDO SENSI E RICCI

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-piace-savanier-italiano-valutera-anche-krastev-sullo-sfondo-sensi-ricci/145503/