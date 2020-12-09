Graziani: "Milenkovic il miglior centravanti della Fiorentina. Montiel? ci sarà un motivo"

Cicco Graziani ha parlato dei tanti temi di casa Fiorentina in un momento cosi delicato dopo il pareggio contro il Genoa

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le parole d'ex attaccante della Fiorentina:

"Tutti ci aspettavamo la vittoria contro il Genoa ma dobbiamo dare anche i meriti all'avversario, il pareggio va considerato come una pillola di sopravvivenza. Milenkovic in questo momento è il giocatore della Fiorentina più pericoloso davanti la porta, è il più capace. Pedro? Io non lo darei a nessuno, sarebbe troppo rischioso sbagliare ancora. Scambierei Caicedo con Cutrone e prendere Piatek, uno che in Italia i suoi gol li ha sempre fatti. Senza il Ribery dello scorso anno abbiamo perso tanto, non credo sia successo qualcosa in particolare, semplicemente secondo me, come tutta la Fiorentina, sta passando un periodo negativo. Montiel? Se non gioca un motivo ci sarà, non esiste allenatore al mondo che non schiera la squadra che ritiene migliore"

DUNCAN E' UN FLOP, NON GIOCA MAI. PAGATO 15 MILIONI DI EURO DALLA FIORENTINA LO SCORSO GENNAIO

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