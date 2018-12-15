Vince in rimonta la Fiorentina primavera nel segno di Montiel. Il racconto della partita
Una grande vittoria in rimonta per la Fiorentina Primavera, una vittoria in rimonta nel segno del giovane Montiel. I viola vincono in casa 2-1 contro il Genoa. Nel primo tempo sono gli ospiti a passar...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 20:19
Una grande vittoria in rimonta per la Fiorentina Primavera, una vittoria in rimonta nel segno del giovane Montiel. I viola vincono in casa 2-1 contro il Genoa. Nel primo tempo sono gli ospiti a passare avanti con Simeoni. Nella ripresa Antzoulas trova il gol del pareggio. All’88’, quindi, rigore per i viola per fallo di mano in area: dal dischetto Montiel non sbaglia, e regala tre punti alla Fiorentina di Bigica che così si consolida nella parte alta della classifica.