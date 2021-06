CorSport, Italiano alla Fiorentina costerà almeno 5 milioni netti più la cessione di Montiel

L’intesa con la Fiorentina è stata trovata sulla base di un biennale dunque fino al 2023 con opzione per la stagione successiva: toccherà a lui gettare le basi del “Rinascimento”. Arriveranno anche a Firenze i collaboratori tra cui spiccano il vice Daniel Niccolini, figlio di Maurizio da anni dirigente nel settore giovanile viola e pure Stefano Fricano. Complessivamente tra ingaggi, clausola e staff per il nuovo biennio viola serviranno almeno 5 milioni netti. Per lo staff si sta lavorando per trovare un punto d’incontro sulla base di almeno una contropartita: tutti gli indizi portano a Montiel. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, RICCI IL REGISTA CHE TORNA NEL MIRINO DELLA FIORENTINA: NON HA RINNOVATO CON LO SPEZIA