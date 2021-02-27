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Prandelli: "Attenzione a De Paul. Montiel? Mi fa piacere che si chieda di lui. Ribery? Sensazioni buone"

Le parole del tecnico viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2021 13:04
Prandelli: "Attenzione a De Paul. Montiel? Mi fa piacere che si chieda di lui. Ribery? Sensazioni buone" - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Oggi il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche ai canali ufficiali viola: "Udinese? Mi preoccupa la loro compattezza. Tecnicamente de Paul, sa dribblare e tirare in porta. Astori? Ci ricordiamo tutti di quei momenti, dovremo essere bravi a trasformare l'emotività in qualcosa di positivo. Ribery? Buone sensazioni. Montiel? Qualità straordinarie, sta miglioramento a livello fisico, lo riproporrò al momento giusto. Mi fa piacere che la gente mi chieda sempre di lui anche in strada. Kokorin? Sta recuperando lo svantaggio da un punto di vista fisico".

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