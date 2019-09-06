Finisce 1-0 l'amichevole della Fiorentina contro il Perugia al Franchi. Bene l'esordio di Ghezzal

Buona partita dei giocatori viola che vincono 1-0 contro il Perugia. Ottima prestazione di Dalbert sulla fascia sinistra, Montiel che ha realizzato un grande gol con un tiro a giro e Castrovilli entra...

Buona partita dei giocatori viola che vincono 1-0 contro il Perugia. Ottima prestazione di Dalbert sulla fascia sinistra, Montiel che ha realizzato un grande gol con un tiro a giro e Castrovilli entrato alla fine del secondo tempo. Da rivendere Boateng nel ruolo di prima punta. Al termine della gara Rachid Ghezzal si è subito messo in mostra appena sceso in campo con delle conclusioni nella porta avversaria. L'unica cosa negativa è stata l'uscita di Marco Benassi dopo aver preso una botta nel primo tempo.