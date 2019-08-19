Gazzetta, i due talenti classe 2000 regalano il 1° sorriso a Commisso

Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Monza: "Sono due ragazzi del Duemila a regalare il primo sorriso a Commisso. Montella ha lanciato i due giovani nella mischia a metà ripres...

Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport su Fiorentina-Monza: "Sono due ragazzi del Duemila a regalare il primo sorriso a Commisso. Montella ha lanciato i due giovani nella mischia a metà ripresa quando i viola erano in balia di un Monza in vantaggio grazie al goal di Brighenti. La mossa disperata ha i volti di Vlahovic, il bomber che ricorda Ibrahimovic e di Montiel, il talento spagnolo rubato due estati fa al Real Madrid. Con i loro goal ed assist questi due giovani hanno vinto anche la Coppa Italia Primavera. Fanno sempre la differenza, anche tra i grandi".