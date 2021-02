Repubblica, Montiel è un caso, “desaparecido” dopo il gol all’Udinese. A giugno si deciderà il futuro

Cristobal Montiel Rodriguez: vent’anni, le ultime sette gare sempre tra i convocati eppure neanche un solo minuto in campo. O meglio in campionato. Entrato al 109′ della sfida contro l’Udinese ha realizzato col suo sinistro magico il gol che è valso la qualificazione alla Fiorentina di Prandelli nello stadio dentro il quale i viola torneeranno domenica. Poi, solo la panchina e una valanga d commenti social dei tifosi viola. Il talento è dalla sua parte, l’età anche. Corvino aveva deciso nel 2018 di esercitare la clausola rescissoria da 2 milioni in favore del Maiorca.

Nella scorsa sessione invernale di calciomercato la Fiorentina ha anche provato a piazzare Montiel in prestito e alcune società erano interessate. Come Crotone e Cosenza. Meglio scendere di categoria o soltanto abbassare leggermente l’asticella delle proprie ambizioni, pur di giocare a non rimanere in panchina in un’età cruciale per la crescita e la maturità? Insomma una riflessione su di lui andrà fatta, insieme al suo procuratore che fa capo al potente Fali Ramadani. Lo riporta Repubblica.

