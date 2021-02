Tuttosport, Sarri alla Fiorentina? Il Napoli di De Laurentiis ci pensa per la prossima stagione

Con molta probabilità il Napoli chiuderà la stagione con Gattuso in panchina, pensando alla rivoluzione la prossima stagione. Una rivoluzione che saprà di restaurazione in quanto De Laurentiis potrebbe indirizzarsi verso Maurizio Sarri. Il tecnico si era legato al club bianconero fino al 2021, con opzione per una terza stagione da non far scattare dietro pagamento di una penale da 2 milioni e mezzo. Lo riporta Tuttosport.

LEGGI ANCHE, GAZZETTA, RIBERY ACCELERA VERSO LA MIGLIOR FORMA: OGGI E DOMANI TEST DECISIVI