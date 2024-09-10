Ricordate Montiel? L'ex meteora della Fiorentina potrebbe ripartire dal Kecskemét in Ungheria

Nuova esperienza in Ungheria per Tofòl Montiel? Come scrive il media NSO, lo spagnolo ex Fiorentina ha svolto una partita di prova contro lo Szentlőrinc e ha convinto i dirigenti del Kecskemét, squadr...

A cura di Redazione Labaroviola 10 settembre 2024 14:10

Moena, stadio Benatti, 28.07.2021, allenamento, foto Lisa Grelloni. Copyright Labaroviola.com

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