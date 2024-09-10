Ricordate Montiel? L'ex meteora della Fiorentina potrebbe ripartire dal Kecskemét in Ungheria
Nuova esperienza in Ungheria per Tofòl Montiel? Come scrive il media NSO, lo spagnolo ex Fiorentina ha svolto una partita di prova contro lo Szentlőrinc e ha convinto i dirigenti del Kecskemét, squadr...
Nuova esperienza in Ungheria per Tofòl Montiel? Come scrive il media NSO, lo spagnolo ex Fiorentina ha svolto una partita di prova contro lo Szentlőrinc e ha convinto i dirigenti del Kecskemét, squadra della massima serie ungherese, che ora proveranno a mettersi d'accordo per tesserarlo. L'annuncio dell'ormai 24enne centrocampista è atteso in settimana: dopo il Setubal, il Siena e il ritorno in Spagna, ora Montiel è pronto a trasferirsi in Ungheria.
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