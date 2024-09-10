Per la Fiorentina l'accesso al girone di Conference vale 6 milioni, è la terza squadra che guadagnerà di più

Il portale Football Meets Data ha pubblicato uno stima del prize Money dei gironi di Conference League diviso per squadra, la Fiorentina guadagnerà secondo il portale 6,3 milioni, è la terza squadra c...

Il portale Football Meets Data ha pubblicato uno stima del prize Money dei gironi di Conference League diviso per squadra, la Fiorentina guadagnerà secondo il portale 6,3 milioni, è la terza squadra che guadagnerà di più dietro solo a Copenaghen e Chelsea. Il montepremi di questa fase viene diviso per tutte le squadra sulla base di alcuni coefficienti come il Market pool e il Ranking Uefa degli ultimi 5 anni e degli ultimi 10 anni. A questi premi andranno aggiunti altri milioni in base al percorso nella fase a campionato e alle qualificazioni nella fase successiva.

LE PAROLE DI KEAN

https://www.labaroviola.com/kean-mi-piace-far-parlare-il-campo-palladino-conta-su-di-me-e-spalletti-mi-da-fiducia/267597/