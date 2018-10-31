Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti

Questa la foto postata nelle storie di Instagram da Graciar. I giovani viola ha già festeggiato Halloween e i travestimenti dei giocatori sono veramente molto ben fattiAnche Ceccherini ha anticipato t...

A cura di Redazione Labaroviola 31 ottobre 2018 12:05

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