Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti
Questa la foto postata nelle storie di Instagram da Graciar. I giovani viola ha già festeggiato Halloween e i travestimenti dei giocatori sono veramente molto ben fattiAnche Ceccherini ha anticipato t...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 12:05
Questa la foto postata nelle storie di Instagram da Graciar. I giovani viola ha già festeggiato Halloween e i travestimenti dei giocatori sono veramente molto ben fatti
Anche Ceccherini ha anticipato tutti mostrando questo travestimento fatto negli spogliatoi