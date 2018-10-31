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Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti

Questa la foto postata nelle storie di Instagram da Graciar. I giovani viola ha già festeggiato Halloween e i travestimenti dei giocatori sono veramente molto ben fattiAnche Ceccherini ha anticipato t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2018 12:05
Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti -
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Questa la foto postata nelle storie di Instagram da Graciar. I giovani viola ha già festeggiato Halloween e i travestimenti dei giocatori sono veramente molto ben fatti

Anche Ceccherini ha anticipato tutti mostrando questo travestimento fatto negli spogliatoi

Graciar, Sottil, Hancko e Montiel festeggiano Halloween. Ecco i loro originali travestimenti

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