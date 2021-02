Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E’ una soluzione ma soprattuto per giugno

La Fiorentina si considera coperta in ogni reparto, ma nelle ultime ore la Fiorentina ha chiesto notizie su Inglese e Gervinho. Quest’ultimo il jolly probabilmente da spendere se Callejon avesse lasciato Firenze. Lazovic resta una soluzione, il club lo tiene in considerazione soprattutto per giugno. Lo riporta La Nazione stamani in edicola.

