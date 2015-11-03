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Notizie Lazovic Fiorentina

Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"

05 maggio 2024 17:31

Lazovic: "Fiorentina grande squadra, ma vogliamo imporre il nostro gioco e fare punti"

22 dicembre 2021 18:40

Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"

31 maggio 2021 16:25

Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E' una soluzione ma soprattuto per giugno

01 febbraio 2021 10:24

Nazione, Fiorentina su Lazovic, contatti in corso con l'Hellas: c'è una doppia soluzione

25 gennaio 2021 08:45

L'Arena, Fiorentina ed Hellas lavorano per il riscatto anticipato di Ceccherini. Ritorno di fiamma per Lazovic

02 gennaio 2021 12:45

Il Genoa recupera Darko Lazovic ma e' in dubbio il modulo 3-5-2 o 4-3-3 contro la Fiorentina

22 maggio 2019 13:42

Chance gettata via, Lazovic punisce Sousa: 1 a 0 Genoa

15 dicembre 2016 21:19

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