Notizie Lazovic Fiorentina

Sentite Marelli: "Il Var non ha immagini certe del braccio di Lazovic. Rimane decisione di campo"
05 maggio 2024 17:31
Lazovic: "Fiorentina grande squadra, ma vogliamo imporre il nostro gioco e fare punti"
22 dicembre 2021 18:40
Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: "Dovrà prepararsi per le prossime sfide"
31 maggio 2021 16:25
Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E' una soluzione ma soprattuto per giugno
01 febbraio 2021 10:24
Nazione, Fiorentina su Lazovic, contatti in corso con l'Hellas: c'è una doppia soluzione
25 gennaio 2021 08:45
L'Arena, Fiorentina ed Hellas lavorano per il riscatto anticipato di Ceccherini. Ritorno di fiamma per Lazovic
02 gennaio 2021 12:45
Il Genoa recupera Darko Lazovic ma e' in dubbio il modulo 3-5-2 o 4-3-3 contro la Fiorentina
22 maggio 2019 13:42
Chance gettata via, Lazovic punisce Sousa: 1 a 0 Genoa
15 dicembre 2016 21:19
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