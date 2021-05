Vlahovic salterà le amichevoli in nazionale. Il Ct serbo: “Dovrà prepararsi per le prossime sfide”

Il commissario tecnico della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato in conferenza stampa annunciando l’assenza di 4 giocatori, tra i quali è presente il nome dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, per le amichevoli contro Jamaica e Giappone. Le sue parole:

“Ci sono cambiamenti nella lista preliminare: sono stati aggiunti Milan Makarić, miglior marcatore della Super League, e Nemanja Jović, che è arriva dall’Under 21. Aleksandar Mitrović, Darko Lazović, Andrija Živković e Dušan Vlahović, tuttavia, non potranno essere con la squadra per i prossimi impegni. Vogliamo dar loro del tempo libero per prepararsi per le convocazioni future. Hanno risposto tutti alla convocazione e gli eventuali dubbi sono stati rimossi dopo le visite mediche. Hanno bisogno di fermarsi per risolvere tutti i problemi ed essere pronti per affrontare le prossime sfide”.

