Nazione, Fiorentina su Lazovic, contatti in corso con l’Hellas: c’è una doppia soluzione

La Fiorentina ha contattato nuovamente il Verona, questa volta per Darko Lazovic. Con quale soluzione vorrebbe prenderlo? La prima è uguale all’operazione Amrabat, vale a dire acquisto a gennaio e trasferimento poi in viola in estate. La seconda invece è un trasferimento immediato magari in prestito con riscatto obbligatori fissato a giugno. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

LEGGI ANCHE, ANSA, KOKORIN DOMANI VISITE MEDICHE A ROMA: FIRMERÀ UN CONTRATTO DA 1,7 MILIONI FINO AL 2024