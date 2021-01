Ansa, Kokorin domani visite mediche a Roma: firmerà un contratto da 1,7 milioni fino al 2024

La Fiorentina attende l’arrivo di Aleksandr ‘Sasha’ Kokorin, l’attaccante russo acquistato per circa 4 milioni dallo Spartak Mosca. Il giocatore famoso per il suo talento ma anche per le sue intemperanze extra sportive sbarcherà domani con un volo privato a Roma dove effettuerà le visite mediche nella clinica di Villa Stuart. Dopodiché Kokorin dovrebbe raggiungere in serata a Firenze. Martedì sarà il giorno della firma sul contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2024 a 1,7 milioni a stagione e dell’inizio della sua prima avventura lontano dalla Russia: per sua stessa ammissione gli servirà almeno un mese per essere pronto. Lo riporta l’Ansa.

LEGGI ANCHE, TORINO-FIORENTINA, UNA PARTITA ANCHE SUL MERCATO: DA KOUAME A TORREIRA PASSANDO PER IZZO E LYANCO