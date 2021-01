La prossima giornata inizia il girone di ritorno della Serie A 2020-21. Venerdì 29 gennaio alle ore 20.45 andrà in scena Torino-Fiorentina, una gara molto importante per entrambe viste le posizioni in classifica. Una partita che si gioca anche, in un certo senso, sul mercato. I granata sono da tempo in forte pressing su Christian Kouame, sembrano volerlo a tutti i costi nonostante ieri Prandelli, allenatore dei gigliati, ha detto che resterà in riva all’Arno. Giorni fa avevano messo gli occhi anche su Erick Pulgar. Ora invece il cileno è un obiettivo concreto del Cagliari di Di Francesco. La Fiorentina ha chiesto informazioni per Lyanco e per Armando Izzo (visto che, in ottica futura, a fine stagione sembra ormai scontato l’addio di Nikola Milenkovic, in dubbio ancora il capitano, German Pezzella) ma il Torino ha risposto con un secco “no”. Dall’estate scorsa poi, c’è anche un obiettivo comune per il centrocampo, vale a dire Lucas Torreira.

articolo a cura di Lisa Grelloni

LEGGI ANCHE, TMW, SFUMA TORREIRA ALLA FIORENTINA? BLITZ DEL MONACO: OFFERTO UN TRIENNALE AL GIOCATORE