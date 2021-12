Lazovic: “Fiorentina grande squadra, ma vogliamo imporre il nostro gioco e fare punti”

L’esterno del Verona Darko Lazovic ha preso la parola ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio della gara contro la Fiorentina: “Dobbiamo affrontare questa partita come le ultime due che, purtroppo, abbiamo perso. Quello che conta è il risultato, ma in queste due gare possiamo dire che abbiamo giocato il nostro calcio e anche oggi dovremo farlo contro una grande squadra come la Fiorentina. Guardiamo a noi stessi e proviamo a fare punti. Vlahovic? Lo conosco molto bene, è un grande giocatore e lo sta dimostrando quest’anno così come l’anno scorso quando ha fatto tanti gol. Spero che oggi non lo faccia, ma staremo più attenti perché è in forma”.