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Il Genoa recupera Darko Lazovic ma e' in dubbio il modulo 3-5-2 o 4-3-3 contro la Fiorentina

Secondo Tuttosport, il Genoa recupera Darko Lazovic in vista della gara con la Fiorentina. Rimane peró in dubbio il modulo, che potrebbe essere un 3-5-2 o un 4-3-3. I tifosi nonostante siano contro il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2019 13:42
Il Genoa recupera Darko Lazovic ma e' in dubbio il modulo 3-5-2 o 4-3-3 contro la Fiorentina -
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Secondo Tuttosport, il Genoa recupera Darko Lazovic in vista della gara con la Fiorentina. Rimane peró in dubbio il modulo, che potrebbe essere un 3-5-2 o un 4-3-3. I tifosi nonostante siano contro il presidente Preziosi, non vogliono abbandonare la squadra e verranno ad assistere il match all'Artemio Franchi.

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