Il Genoa recupera Darko Lazovic ma e' in dubbio il modulo 3-5-2 o 4-3-3 contro la Fiorentina
Secondo Tuttosport, il Genoa recupera Darko Lazovic in vista della gara con la Fiorentina. Rimane peró in dubbio il modulo, che potrebbe essere un 3-5-2 o un 4-3-3. I tifosi nonostante siano contro il...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2019 13:42
Secondo Tuttosport, il Genoa recupera Darko Lazovic in vista della gara con la Fiorentina. Rimane peró in dubbio il modulo, che potrebbe essere un 3-5-2 o un 4-3-3. I tifosi nonostante siano contro il presidente Preziosi, non vogliono abbandonare la squadra e verranno ad assistere il match all'Artemio Franchi.