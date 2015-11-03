Notizie Gervinho Fiorentina

Nazione, Fiorentina, ieri tentativi per Inglese e Gervinho: il Parma ha detto no alle cessioni
02 febbraio 2021 08:26
Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E' una soluzione ma soprattuto per giugno
01 febbraio 2021 10:24
Nazione, la Fiorentina tenta il doppio colpo dal Parma: nel mirino Inglese e Gervinho
18 gennaio 2021 10:07
Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"
16 gennaio 2021 22:59
Nazione, Gervinho il sostituto di Kouamé se parte direzione Torino? Difficile convincere il Parma
16 gennaio 2021 09:50
Nazione, Pinamonti, la Fiorentina l'aveva chiesto all'Inter. Gervinho-De Paul? Mai trattati
06 ottobre 2020 08:55
Pedullà annuncia, la Fiorentina vuole Gervinho per l'attacco, chiesto al Parma l'ivoriano. Le ultime
05 ottobre 2020 18:31
Risultati, Parma Inter 1-2. I nerazzurri rimontando nel finale. I ducali restano a +8 dalla Fiorentina. La cronaca
29 giugno 2020 08:51
Carmignani: "Un Parma da manuale nel primo tempo, Gervinho l'emblema. Nella ripresa.."
06 novembre 2019 18:48
Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."
04 novembre 2019 22:42
D'Aversa: "Potevamo fare meglio. Doppio fuorigioco fischiato a Gervinho? Abbiamo visto che non c'era"
03 novembre 2019 21:14
Fiorentina-Parma finisce 1-1, Castrovilli salva i viola dalla sconfitta. Esordio in Serie A per Pedro
03 novembre 2019 20:56
Gervinho in contropiede gela la Fiorentina: 0-1 al Franchi al 40'
03 novembre 2019 19:31
"In caso di addio di Simeone, la Fiorentina va su Hernandez. Sfida all'Inter per Gervinho"
09 luglio 2019 00:47
La Nazione, il ritorno di Badelj a Firenze si allontana. E sul ducale Gervinho...
07 luglio 2019 10:10
Pedullà, la Fiorentina è interessata a Gervinho, ex attaccante della Roma per la fase offensiva
06 luglio 2019 13:20
Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..
23 dicembre 2018 15:33
Archivio