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Notizie Gervinho Fiorentina

Nazione, Fiorentina, ieri tentativi per Inglese e Gervinho: il Parma ha detto no alle cessioni

02 febbraio 2021 08:26

Nazione, Gervinho nel mirino della Fiorentina. Lazovic? E' una soluzione ma soprattuto per giugno

01 febbraio 2021 10:24

Nazione, la Fiorentina tenta il doppio colpo dal Parma: nel mirino Inglese e Gervinho

18 gennaio 2021 10:07

Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"

16 gennaio 2021 22:59

Nazione, Gervinho il sostituto di Kouamé se parte direzione Torino? Difficile convincere il Parma

16 gennaio 2021 09:50

Nazione, Pinamonti, la Fiorentina l'aveva chiesto all'Inter. Gervinho-De Paul? Mai trattati

06 ottobre 2020 08:55

Pedullà annuncia, la Fiorentina vuole Gervinho per l'attacco, chiesto al Parma l'ivoriano. Le ultime

05 ottobre 2020 18:31

Risultati, Parma Inter 1-2. I nerazzurri rimontando nel finale. I ducali restano a +8 dalla Fiorentina. La cronaca

29 giugno 2020 08:51

Carmignani: "Un Parma da manuale nel primo tempo, Gervinho l'emblema. Nella ripresa.."

06 novembre 2019 18:48

Galli: "Parma ostico da affrontare in casa. Viola bravi a riacciuffare il pari. Le assenze.."

04 novembre 2019 22:42

D'Aversa: "Potevamo fare meglio. Doppio fuorigioco fischiato a Gervinho? Abbiamo visto che non c'era"

03 novembre 2019 21:14

Fiorentina-Parma finisce 1-1, Castrovilli salva i viola dalla sconfitta. Esordio in Serie A per Pedro

03 novembre 2019 20:56

Gervinho in contropiede gela la Fiorentina: 0-1 al Franchi al 40'

03 novembre 2019 19:31

"In caso di addio di Simeone, la Fiorentina va su Hernandez. Sfida all'Inter per Gervinho"

09 luglio 2019 00:47

La Nazione, il ritorno di Badelj a Firenze si allontana. E sul ducale Gervinho...

07 luglio 2019 10:10

Pedullà, la Fiorentina è interessata a Gervinho, ex attaccante della Roma per la fase offensiva

06 luglio 2019 13:20

Pioli: "Ieri a Milano una viola tenace e gagliarda. Occhio al Parma. Un primo bilancio..

23 dicembre 2018 15:33

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