Fiorentina-Parma finisce 1-1, Castrovilli salva i viola dalla sconfitta. Esordio in Serie A per Pedro

Al Franchi Fiorentina-Parma finisce 1-1. Al 13' occasione del Parma, Pezzella la mette in profondità per Gervinho ma nella progressione dell'ivoriano interviene Dragowski. È il 40' quando Chiesa cerca...

Al Franchi Fiorentina-Parma finisce 1-1. Al 13' occasione del Parma, Pezzella la mette in profondità per Gervinho ma nella progressione dell'ivoriano interviene Dragowski. È il 40' quando Chiesa cerca un dribbling di troppo e perde la palla in attacco, ripartenza veloce dei ducali, Gervinho passa su Milenkovic e con uno "scavetto" batte il portiere viola Dragowski, è 0-1 Parma. A fine primo tempo termina 0-1, Fiorentina appannata e centrocampo in confusione, nessuna conclusione viola nella prima frazione di gioco. Inizia la ripresa ed è il 53' quando Chiesa crossa e serve Ghezzal che la passa a Boateng, la palla finisce di poco a lato. Al 54' esce Ghezzal ed entra Vlahovic. Al 56' l'occasione dello 0-2 ancora sui piedi di Gervinho ma Dragowski tiene bene e respinge. Al 67' arriva il goal della Fiorentina, gran cross di Dalbert dalla sinistra Castrovilli si tuffa e trova un gran goal di testa, è 1-1. La Fiorentina spinge ancora, è il 71' quando su cross di Dalbert Vlahovic in spaccata la spara alta di sinistro. All'85' esordio in Serie A di Pedro il quale entra al posto di Boateng. Dopo 4 minuti di recupero Pairetto fischia e la gara termina 1-1.