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La Nazione, il ritorno di Badelj a Firenze si allontana. E sul ducale Gervinho...

Secondo quanto riporta oggi La Nazione, Pradè non è convinto dal ritorno in viola di Milan Badelj. La Fiorentina dopo averlo perso a scadenza dovrebbe andare a trattare per riaverlo con la Lazio, quin...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 10:10
La Nazione, il ritorno di Badelj a Firenze si allontana. E sul ducale Gervinho... - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riporta oggi La Nazione, Pradè non è convinto dal ritorno in viola di Milan Badelj. La Fiorentina dopo averlo perso a scadenza dovrebbe andare a trattare per riaverlo con la Lazio, quindi non sarebbe proprio un'operazione piacevole. L'idea per l'attacco è quella di Gervinho ma l'attaccante del Parma è seguito anche dall'Inter.

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