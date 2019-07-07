La Nazione, il ritorno di Badelj a Firenze si allontana. E sul ducale Gervinho...

Secondo quanto riporta oggi La Nazione, Pradè non è convinto dal ritorno in viola di Milan Badelj. La Fiorentina dopo averlo perso a scadenza dovrebbe andare a trattare per riaverlo con la Lazio, quin...

Secondo quanto riporta oggi La Nazione, Pradè non è convinto dal ritorno in viola di Milan Badelj. La Fiorentina dopo averlo perso a scadenza dovrebbe andare a trattare per riaverlo con la Lazio, quindi non sarebbe proprio un'operazione piacevole. L'idea per l'attacco è quella di Gervinho ma l'attaccante del Parma è seguito anche dall'Inter.