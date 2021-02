Nazione, Fiorentina, ieri tentativi per Inglese e Gervinho: il Parma ha detto no alle cessioni

Ieri Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha avuto continui contatti con il Parma per capire se c’era margine per Inglese e per Gervinho. I ducali hanno chiesto José Maria Callejon, i viola però hanno chiuso anche al Granada. Lo spagnolo vuole giocarsela. Siccome alternative non ne erano, il Parma ha preferito non lasciar partire l’ivoriano. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

