Fiorentina con un mercato da 6,5 secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ha sborsato 4,5 milioni per il russo Aleksandr Kokorin e ha detto no alle offerte per Kouamé e Callejon.

LEGGI ANCHE, RETROSCENA SPORTITALIA, DE LAURENTIIS HA CHIESTO A SARRI DI TORNARE, L’ALLENATORE HA DETTO NO