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"In caso di addio di Simeone, la Fiorentina va su Hernandez. Sfida all'Inter per Gervinho"

Queste alcune parole di Pedullà a Sportitalia: "La viola è molto interessata ad Hernandez del West Ham, ma il suo arrivo è legato dal futuro di Giovanni Simeone, ci saranno novità a giorni. Alla Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 00:47
"In caso di addio di Simeone, la Fiorentina va su Hernandez. Sfida all'Inter per Gervinho" -
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Queste alcune parole di Pedullà a Sportitalia: "La viola è molto interessata ad Hernandez del West Ham, ma il suo arrivo è legato dal futuro di Giovanni Simeone, ci saranno novità a giorni. Alla Fiorentina piace Gervinho e lo sta trattando col Parma. C'è da battere la concorrenza dell'Inter. Per i viola non sarebbe un titolare ma un'alternativa di lusso".

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