"In caso di addio di Simeone, la Fiorentina va su Hernandez. Sfida all'Inter per Gervinho"

Queste alcune parole di Pedullà a Sportitalia: "La viola è molto interessata ad Hernandez del West Ham, ma il suo arrivo è legato dal futuro di Giovanni Simeone, ci saranno novità a giorni. Alla Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2019 00:47

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