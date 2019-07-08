"In caso di addio di Simeone, la Fiorentina va su Hernandez. Sfida all'Inter per Gervinho"
Queste alcune parole di Pedullà a Sportitalia: "La viola è molto interessata ad Hernandez del West Ham, ma il suo arrivo è legato dal futuro di Giovanni Simeone, ci saranno novità a giorni. Alla Fiore...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 00:47
Queste alcune parole di Pedullà a Sportitalia: "La viola è molto interessata ad Hernandez del West Ham, ma il suo arrivo è legato dal futuro di Giovanni Simeone, ci saranno novità a giorni. Alla Fiorentina piace Gervinho e lo sta trattando col Parma. C'è da battere la concorrenza dell'Inter. Per i viola non sarebbe un titolare ma un'alternativa di lusso".