Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"

Ciro Venerato è intervenuto a Radio Bruno per parlare del mercato in entrata della Fiorentina

Ciro Venerato, noto giornalista napoletano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del mercato in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

MILIK "In questi mesi ha fatto delle cavolate ciclopiche. Voleva andare alla Juve ma alla fine non l’hanno preso, ha detto di no alla Fiorentina che aveva offerto 24 milioni complessivi e alla fine deve lasciare la Serie A per andare al Marsiglia, una squadra che con tutta sincerità non credo lotterà per la Champions. Fossi stato lui, a Firenze ci sarei andato a piedi".

EL SHAARAWY "La priorità è la Roma ma se lo Shangai lo svincola e nel frattempo i giallorossi hanno preso qualcun’altro nello stesso ruolo, può anche andare a Firenze".

GOMEZ "L’Atalanta non lo cede a dirette concorrenti, magari la Fiorentina può approfittarne negli ultimi giorni di mercato".

ALTRI PROFILI "Intanto la Fiorentina valuta Lasagna e Azmoun, c’è stato qualche contatto anche per Gervinho".

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