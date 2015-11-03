Labaro Viola

Notizie Venerato Fiorentina

Venerato: "Il Napoli non si è inserito per Orsolini, lo vuole la Fiorentina e la Lazio se salta Berardi"

20 giugno 2023 21:43

Venerato: "La Fiorentina chiede 90 milioni per Vlahovic. Lo vogliono i top club, ma non a quella cifra"

11 ottobre 2021 13:50

Venerato: "Gattuso non è convinto della Fiorentina. Accetterebbe solo una squadra rifatta ex novo"

29 aprile 2021 21:31

Venerato: "Vlahovic non è come Chiesa e potrebbe rimanere. La Fiorentina però deve alzare l'offerta per il rinnovo"

13 aprile 2021 13:52

Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"

12 marzo 2021 13:04

Venerato: "Ramadani sarà in Italia la settimana prossima. Nessuna preclusione a trattare con il Napoli"

27 febbraio 2021 20:55

Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"

16 gennaio 2021 22:59

Venerato: "Maksimovic alla Fiorentina se parte Milenkovic. Gli azzurri chiedono 15 milioni"

05 settembre 2020 20:01

Venerato: "La Fiorentina sicuramente si riprenderà. L'1-1 di ieri? Mi dispiace per Iachini poteva partire bene"

07 gennaio 2020 11:59

Venerato: "A gennaio la Fiorentina farà acquisti. Spalletti in viola? I matrimoni si fanno in due"

19 dicembre 2019 20:59

Venerato: "Montella non mi convince. La Fiorentina ha richiesto Politano ma Conte non ha voluto cederlo"

06 settembre 2019 18:41

Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"

22 gennaio 2019 18:24

Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"

03 gennaio 2019 18:12

Venerato: "Napoli interverrebbe sul mercato solo per Chiesa, ma è molto richiesto. Cercato anche Bernardeschi..."

01 dicembre 2017 18:11

Archivio

Esplora l'archivio di Venerato

Sett. 25
Sett. 41 Sett. 17 Sett. 15 Sett. 10 Sett. 8 Sett. 2
Sett. 36 Sett. 2
Sett. 51 Sett. 36 Sett. 4 Sett. 1
Sett. 48