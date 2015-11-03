Notizie Venerato Fiorentina

Venerato: "Il Napoli non si è inserito per Orsolini, lo vuole la Fiorentina e la Lazio se salta Berardi"
20 giugno 2023 21:43
Venerato: "La Fiorentina chiede 90 milioni per Vlahovic. Lo vogliono i top club, ma non a quella cifra"
11 ottobre 2021 13:50
Venerato: "Gattuso non è convinto della Fiorentina. Accetterebbe solo una squadra rifatta ex novo"
29 aprile 2021 21:31
Venerato: "Vlahovic non è come Chiesa e potrebbe rimanere. La Fiorentina però deve alzare l'offerta per il rinnovo"
13 aprile 2021 13:52
Venerato (Rai): "Giuntoli potrebbe andare alla Fiorentina che deve cambiare direttore sportivo"
12 marzo 2021 13:04
Venerato: "Ramadani sarà in Italia la settimana prossima. Nessuna preclusione a trattare con il Napoli"
27 febbraio 2021 20:55
Venerato: "Gomez occasione degli ultimi giorni. Ci sono stati contatti con Gervinho"
16 gennaio 2021 22:59
Venerato: "Maksimovic alla Fiorentina se parte Milenkovic. Gli azzurri chiedono 15 milioni"
05 settembre 2020 20:01
Venerato: "La Fiorentina sicuramente si riprenderà. L'1-1 di ieri? Mi dispiace per Iachini poteva partire bene"
07 gennaio 2020 11:59
Venerato: "A gennaio la Fiorentina farà acquisti. Spalletti in viola? I matrimoni si fanno in due"
19 dicembre 2019 20:59
Venerato: "Montella non mi convince. La Fiorentina ha richiesto Politano ma Conte non ha voluto cederlo"
06 settembre 2019 18:41
Venerato: "Agente di Badelj in contatto con Corvino, lui vorrebbe tornare"
22 gennaio 2019 18:24
Venerato: "La Fiorentina sta pensando di interrompere il prestito di Pjaca"
03 gennaio 2019 18:12
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